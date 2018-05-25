Москва, 25 мая, 2018, 08:47 — ИА Регнум. Прокуратура потребовала через суд приостановить деятельность пяти торговых центров на территории Московской области за нарушения пожарной безопасности, заявил начальник Главного управления МЧС РФ по региону Сергей Полетыкин в ходе заседания правительства в Мособлдуме.

Замок

Речь идет о торговых центрах «Перловский» и «Феникс» в Мытищах, ТК «Русь» и офисно-деловой центр в Дубне, а также «Инфорс» в Одинцовском районе. Всего в Московской области было проверено 1,2 тыс. ТЦ, к административной ответственности привлечено 226 юридических и 571 должностных лиц.

Напомним, массовые проверки торговых центров по всей России начались после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 60 человек, из них 37 — дети. Самыми частыми нарушениями стали отсутствие или неисправность пожарной сигнализации, заставленные пути выхода и многое другое.

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