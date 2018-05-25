Лондон, 25 мая, 2018, 08:45 — ИА Регнум. Лондонский «Челси» собирается предложить бывшему главному тренеру «Наполи» Маурицио Сарри возглавить команду и подписать контракт на два года. Об этом сообщает Football Italia.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

По информации издания, Сарри провёл с руководством «Челси» семичасовые переговоры, по итогам которых в клубе приступили к составлению контракта. Помимо этого, владелец «Челси» Роман Абрамович готов выплатить «Наполи» компенсацию в размере €8 млн.

При этом частью сделки может стать защитник «Челси» Давид Луис, который может перейти в «Наполи». «Челси» же намерено договориться о досрочном расторжении контракта с нынешним наставником команды Антонио Конте.

Напомним, ранее президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис заявил, что Маурицио Сарри покинул пост главного тренера команды.