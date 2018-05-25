Тегеран, 25 мая, 2018, 08:42 — ИА Регнум. Посол Ирана в Ираке Ирадж Масджеди выступил за улучшение связей с Иракским Курдистаном, сообщает 25 мая Kurdistan.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Иракский Курдистан

По словам дипломата, отношения между правящей в Эрбиле партией «Демократический союз Курдистана» и Тегераном находятся на весьма достойном уровне, тем не менее есть потенциал для улучшения этих связей.

Напомним, в сентябре 2017 года в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости, на котором подавляющее большинство жителей региона высказались за отделение от Ирака. Данная ситуация вызвала конфликт и краткие боевые действия между Багдадом и Эрбилем, после чего отношения в государстве обострились.