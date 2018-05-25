Грозный, 25 мая, 2018, 08:39 — ИА Регнум. К санкциям украинских властей нельзя относиться всерьез. Они придуманы для того, чтобы показать свою преданность руководству западных стран, ведущих санкционную войну с Россией. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров, отметив, что ему самому от этих санкций «ни жарко и ни холодно», а просто смешно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Петру Порошенко так хочется понравиться своим заокеанским хозяевам, что повторяет вслед за ними каждый чих. Он услышал про санкции США и Европы, вот и решил выслужиться перед барином. При этом никак не может понять, что смешит весь честной люд своими детскими играми в санкции», — написал Кадыров на своей странице в соцсети.

По его словам, власти Украины, принимая такие неадекватные действия в отношении России, забыли, что украинскому народу в тяжелые годы помогали в том числе и чеченцы. И в нынешнее время только «российские народы придут на помощь украинцам в час беды, а не американцы и их сателлиты», считает чеченский лидер.

«Порошенко мне объявляет санкции, а наши предки спасли от голодной смерти тысячи украинцев, которых голод гнал на Северный Кавказ. Чеченцы приютили, одели, обули и накормили бессчетное количество женщин, стариков, детей. Ни одному не отказали в крове, ни одного не оставили голодным», — заявил глава Чечни.

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Напомним, 24 мая был опубликован санкционный список Украины, в который вошли более 1,75 тыс. физических лиц, в том числе Рамзан Кадыров. В списке также оказались председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг,Сулейман Керимов, Владимир Богданов, Виктор Вексельберг,