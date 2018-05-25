Москва, 25 мая, 2018, 08:33 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин, комментируя заявление прокурора Нидерландов Фреда Вестербеке о «значительных подвижках» в расследовании катастрофы рейса MH17 на Украине, вновь напомнил, что Россия, которая изначально предлагала свою помощь в расследовании, к нему не была допущена.

Место крушения MH-17

Выступая перед журналистами на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Путин отметил, что Украина в расследовании участвует, при том что она нарушила международные правила — не закрыла небо над территорией, где идут боевые действия.

А Россию не допустили к расследованию. Со своей стороны Россия внимательно изучит сделанные следственной группой в докладе заявления.

Напомним, накануне в качестве «промежуточных» выводов голландские следователи вновь заявили о причастности России к катастрофе рейса MH17. Якобы ЗРК «Бук», который сбил самолет, находится на вооружении некой российской военной части под Курском.

Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing на территории Украины, озвученные ССГ, являются голословными. Минобороны РФ со своей стороны заявило, что никогда ни один российский ЗРК «Бук» не пересекал российско-украинскую границу.

В качестве доказательств были представлены серийный номер ракеты и некие «характерные признаки» ракеты, выпущенной ЗРК «Бук». С «признаками» вышло недоразумение: словосочетание «fingerprint for the missile» перевели на русский дословно и получились «отпечатки пальцев», тогда как речь идет о «характерном признаке» конкретной ракеты. Понятно, что и голландский прокурор неловко сформулировал фразу.

Комментаторы в социальных сетях отмечают, что степень «бредовости» происходящего вокруг расследования авиакатастрофы настолько зашкаливает, что даже «отпечатки пальцев» никого не удивляют. То есть, некорректно переведенное и неловко сформулированное высказывание никого не смутило — похоже, что голландский прокурор мог и такое сказать. Странно, пишут пользователи, что на ракете не нашли «отпечатков Путина».

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Также отмечается, что никаких конкретных обвинений нет, запросов в Минобороны о серийном номере ракеты, которая, кстати, была произведена еще в 1986 году в Долгопрудном (Московская область) и могла впоследствии оказаться где угодно, следственная группа не направляла. Эксперты отмечают, что неплохо было бы запросить и Украину по серийному номеру.

Интересуются российские и зарубежные пользователи и тем, почему номер с ракеты так долго считывали — аж четыре года. Есть и множество других вопросов.

«На все сегодняшние разоблачения по «Боингу» и «Буку» у меня только один вопрос: «Где расшифровки «черных ящиков» МН17?» — пишет пользователь Twitter Александр Коц ‏@sashakots.

В целом комментаторы сходятся в том, что «Буки» достали, как «козырь из рукава», накануне ЧМ-2018, чтобы в очередной раз «демонизировать» Россию и сорвать спортивный праздник.

«С газами в Сирии и Скрипалями похоже облом… Че делать? Чемпионат мира вот вот. Оба на эврика — достаем Буки! На — 4 года псу под хвост, но интернет сила (там черпаем доказуху). Все чемпионату кердыкс? Исследователи…» — пишет комментатор в Twitter.

«Международная следственная группа установила, что сбивший МН17 «Бук» принадлежал России. Поэтому, все европейские футбольные команды в знак солидарности с Нидерландами все равно приедут в РФ на чемпионат мира, но бегать по полю будут медленно и печально», — иронизирует пользователь Nasha Canada‏ @NashaCanada.

«Русский Бук. — Мельдоний и допинговый программа. — Вмешательство в выборы. — Новичок. Какие фейки и бездоказательные обвинения от коллективного Запада нас ждут впереди?», — ВетеранОМОН @VeteranOMON.

Какие именно обвинения будут дальше — пока непонятно, но то, что они будут, пожалуй, уже несомненно. Что касается «Буков», то в Вашингтоне заявили, что полностью поддерживают результаты расследования по делу MH17.

«России пора перестать лгать и объяснить свою роль в крушении», — заявили в Вашингтоне.

Однако, говоря о доказательной базе, представитель следствия заявил, что «у нас есть намного больше информации и доказательств того, что МН17 сбил российский ЗРК БУК, но эта информация является закрытой частью расследования, и мы придержим ее до времени (до суда)». Иными словами, прямо говорится о том, что будет суд и России там придется объяснять свою роль в крушении.

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Но не говорится о том, что в суде представляют доказательства, собранные в результате расследования. И если «расследования» нет и представить, кроме фотографий из соцсетей нечего, то какой суд в итоге может быть? Комментаторы справедливо опасаются, что не такой ли, как над Милошевичем, или такой «суд», как над Каддафи, где есть априори виновный и никакие доказательства не нужны?