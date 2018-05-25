Березники, Пермский край, 25 мая, 2018, 08:31 — ИА Регнум. В Березниках Пермского края разгулявшаяся стихия чуть не привела к трагическим последствиям. Из-за отключения электричества вознкла угроза для жизни трёх детей, которые находятся в Краевой больнице им. Вагнера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

Евгений Дюккер .Приближение грозы. 1869

Напомним, во второй половине дня по Березникам пронёсся ураган. Из-за коммунальной аварии пропало электричество. Встали троллейбусы, начались перебои в работе домофонов, в работе связи. В части города отключилось водоснабжение.

Без электроснабжения осталась и Краевая больница им. Вагнера. Не смотря на то, что в стационаре оперативно запустили дизельную электростанцию и все оборудование больницы перевели на резервное питание, угроза нависла над детьми, которые находились в отделении детской реанимации — в отдельном корпусе.

«Трое маленьких пациентов были подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких и нуждались в бесперебойной работе аппаратов. При отключении электричества в отделении сработали дополнительные аккумуляторы, но, как выяснилось, их резерва хватило только на час, и это могло поставить под угрозу жизнь маленьких пациентов», — отметили в минздраве Прикамья.

В экстренном порядке решался вопрос о новом резервном питании. Во время переключения резервного питания врачи вручную поддерживали подачу воздуха детям в реанимации с помощью специальных дыхательных мешков. На состоянии здоровья детей ни форс-мажорная ситуация, ни переключение блоков резервного питания в результате не отразились. Жизни детей ничего не угрожает.

После внештатной ситуации медики заявили, что планируют приобрести собственную дизельную электростанцию, которая могла бы стать источником резервного питания в случае сбоя в подаче электроэнергии для всех корпусов.

Главный врач Краевой больницы им. Вагнера Михаил Суханов признался, что пока в лечебном учреждении не успели провести окончательный аудит коммуникаций всех корпусов объединенной больницы. Больничный городок на Ломоносова, 102 вошел в состав больницы лишь месяц тому назад. Установленные прежде системы резервного питания нуждаются в постоянном осмотре и выходят из строя, если ими долго не пользоваться — поэтому резерва хватило только на час.