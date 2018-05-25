Барнаул, 25 мая, 2018, 08:29 — ИА Регнум. Показатели ввода жилья в Алтайском крае за январь — апрель 2018 года выросли в два раза, составив 263,2 тыс. квадратных метров. Такие данные в сравнении с аналогичным периодом 2017 года приводит Алтайкрайстат. Всего в регионе за четыре месяца построено 4088 новых квартир, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул

«Индивидуальные застройщики построили и ввели в действие 110,1 тысячи квадратных метров жилых домов (41,8% от общего ввода по краю), что на 56,6 тысячи квадратных метров больше уровня соответствующего периода прошлого года», — пояснили статистики.

По их данным, увеличение ввода жилья отмечается в 36 муниципальных районах и семи городских округах Алтайского края, но наибольший объем приходится на Барнаул. В столице региона с начала 2018 года построено 187,5 тыс. квадратных метров, что в 2,6 раза больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

По данным министерства экономического развития региона, сохраняется неплохая положительная динамика ипотечного кредитования. На 1 апреля 2018 года банками выдано 5,2 тысячи ипотечных кредитов на сумму 6,9 млрд рублей, что в два раза больше, чем в январе — марте 2017 года. Средневзвешенная процентная ставка составила 9,7% (на 2,3 процентного пункта ниже аналогичного периода 2017 года).

Напомним, в Алтайском крае на средства дольщиков возводится сейчас 80% от общего объёма строящихся домов. По словам руководителя Алтайской государственной инспекции Андрея Степанова, количество просроченных договоров сократилась на 5%, а цены на готовое жильё остались на уровне прошлогодних.

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Средняя цена стандартной однокомнатной «долёвки» в Барнауле колеблется от 1 до 1,5 млн рублей. Двухкомнатное жильё обойдется дольщикам от 2 до 2,5 млн рублей, трёхкомнатное — 2,5−3 млн рублей.