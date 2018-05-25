Пермь, 25 мая, 2018, 07:57 — ИА Регнум. В Пермском каре на год приостановлена деятельность застройщика ООО «Т-СитиСтрой». Суд запретил строительной организации привлекать денежные средства участников долевого строительства. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минстрое региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Застройщик

Как указано в документах суда, ООО «Т-СитиСтрой» строит многоквартирное жильё в деревне Кондратово Пермского района и привлекает для его строительства денежные средства участников долевого строительства.

«Согласно предоставленной ежеквартальной отчетности застройщика, обществом с начала строительства по второй квартал 2017 года заключено 46 договоров участия в долевом строительстве по объекту на 204 квартиры, при этом, согласно проектной декларации, в составе многоквартирных жилых домов предусмотрено строительство 2 212 квартир. В нарушение требований действующего законодательства застройщиком задержано представление отчетности за третий квартал 2017 года более чем на 30 дней», — отмечено в резолютивной части решения арбитражного суда Пермского края.

В отзыве на исковое заявление ответчик с исковыми требованиями не согласился и указал, что в настоящее время вся необходимая отчетность представлена истцу, задолженность по представлению отчетной документации отсутствует. В судебном заседании представитель пояснил, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий по поиску инвесторов для целевого финансирования строительства объекта. Считает, что заявленная мера о приостановлении деятельности, связанной с привлечением средств дольщиков, на год не соответствует допущенному застройщиком нарушению. Представитель просил ограничение на срок в полгода, однако суд оставил эту просьбу без удовлетворения.

В свою очередь госжилинспекция в обоснование своих требований указала, что по результатам проведенной проверки в деятельности ответчика в сфере долевого строительства в период с 18 сентября по 2 ноября 2017 года установлено нецелевое использование обществом денежных средств участников долевого строительства. Истец утверждал, что строительство на объекте не ведется, создана объективная угроза неисполнения обществом обязательств по передаче объектов долевого строительства, что жилой дом не будет введен в эксплуатацию в предусмотренный договорами срок и объект долевого строительства не будет передан участникам долевого строительства

Добавим, на территории Прикамья в зоне риска находится более 20 объектов, которые строятся с помощью средств дольщиков.