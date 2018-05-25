Вашингтон, 25 мая, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп принял верное решение, отменив саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, и теперь Вашингтон должен оказать самое жесткое давление на Пхеньян, пишет Марк А. Тиссен в статье для американского издания The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Тиссен подчеркивает, что вина за срыв переговоров лежит исключительно на северокорейской стороне, которая теперь возобновила свои ядерные угрозы. И дело не в том, что Пхеньян оскорбили заявления о «ливийской модели», а в том, что Северная Корея надеялась на «иранскую модель» — снятие санкций в обмен на полное разоружение. Возможно также, что КНДР попросту не хотела отказываться от ядерного оружия.

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Поэтому, уверен автор, за примирительным открытым письмом Ким Чен Ыну по закрытым каналам должны последовать жесткие предупреждения о том, что альтернативой переговорам является отнюдь не сохранение статус-кво. В частности, администрация Трампа может объявить о начале крупного американо-японского проекта создания систем ПРО, которые бы сбивали северокорейские ракеты на их стартовом участке траектории. Вашингтон также должен дать понять китайским банкам, что им также могут грозить санкции за финансирование северокорейских проектов.

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Напомним, саммит Трампа и Ким Чен Ына, который должен был состояться 12 июня в Сингапуре, был отменен главой Белого дома 24 мая в связи с резкими заявлениями Северной Кореи — МИД страны назвал вице-президента США Майка Пенса болваном.

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Несмотря на решение Трампа, северокорейские власти выразили готовность к проведению переговоров.

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