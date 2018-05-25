Посёлок Светлый, Томская область, 25 мая, 2018, 07:43 — ИА Регнум. В Томской области пожар унёс жизни трёх человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о возгорании в садоводческом товариществе «Подшипник», расположенном в окрестностях посёлке Светлый Томского района, поступило на пульт дежурного в ночь на 25 мая.

Ada Be Пожар в доме

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Горел дачный дом. При тушении пожара спасатели обнаружили тела мужчины, женщины и ребёнка. В СКР уже возбудили уголовное дело по данному факту по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Личности погибших устанавливаются. По предварительным данным, жертвами пожара стала супружеская пара с внуком. Место происшествия следователи и эксперты уже осмотрели, допрашиваются свидетели. Причины возгорания, а также причины смерти людей установит экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Томской области произошло более 900 пожаров, в результате которых погибли 59 человек, ещё 37 человек были травмированы. На пожарах было спасено почти 440 человек.