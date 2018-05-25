Гуанчжоу, Китай, 25 мая, 2018, 07:39 — ИА Регнум. Полиция провинции Гуандун на юге Китая задеражала более 150 человек за организацию сетевого казино, в котором было задействовало 400 млн юаней ($62,7 млн), сообщает 24 мая агентство Синьхуа.

Ян Ливенс. Игроки в карты. 1623

Бюро общественной безопасности города Цзеян ранее в нынешнем году задержала нескольких человек за организацию онлайн-казино. Расследование показало, что банда действовала посредством множества вебсайтов и получила прибыль в размере 400 млн юаней.

При помощи совместных усилий Шэньчжэнсткого бюро общественной безопасности, полиция сумела 20 марта схватить подозреваемых в городах Шэньчжэнь, Гуанчжоу и Цзеян. Были изъяты компьютеры и банковские карточки. Помимо более чем 100 членов банды, в этом деле также были замешаны более 2 тыс. агентов и промоутеров, а также свыше 50 тыс. членов казино.

Напомним, что ранее полиция провинции Хубэй в центральной части Китая при помощи дронов задержала банду из почти 50 человек, занимающуюся нелегальным игорным бизнесов. Игорный бизнес на всей территории Китая, кроме специально отведенных для этого мест в Макао, запрещен.