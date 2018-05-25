Москва, 25 мая, 2018, 07:33 — ИА Регнум. Банк России с 25 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Банк «Уссури» (г. Хабаровск). Решение принято в связи с тем, что деятельность руководства кредитной организации привела к банкротству банка, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков, сообщается на сайте регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Кроме того, в деятельности банка «Уссури» установлены нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В отношении кредитной организации Центробанк РФ неоднократно применял меры надзорного реагирования.

По величине активов банк «Уссури» занимал 275-е место в банковской системе РФ. В кредитном учреждении назначена временная администрация.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года лицензии лишились около 20 российских банков. За 2017 год ЦБ РФ лишил лицензии 46 банков.

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