Москва, 25 мая, 2018, 07:31 — ИА Регнум. Видеозапись, запечатлевшая момент штурма московской квартиры по улице Молостовых, в которой вооруженный мужчина взял в заложники семью из трёх человек, опубликована 24 мая на Youtube-канале Gurza SD.

Rosgvard.ru Спецназ проводит задержание

На кадрах видео можно заметить, как силовики вскрывают дверь в квартиру и заходят внутрь. В глаза бросается крайний беспорядок внутри жилища, прямо посередине коридора почему-то стоит ванна, пол весь покрыт мусором.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая полицейские Москвы предприняли действия по разрешению ситуации с с захватом заложников в доме №15 по улице Молостовых на востоке столицы. К сожалению, не удалось избежать жертв, один из заложников скончался от полученных ранений. Позже в МВД сообщили о задержании злоумышленника. Следователи СКР возбудили по факту произошедшего уголовное дело.

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