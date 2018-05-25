Россию провоцируют, считая «мировой моделью успеха»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 25 мая, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Катастрофа MH17: Владимир Путин ответил на новые обвинения в адрес России;
- Новая цель: Киев не собирается урегулировать конфликт в Донбассе;
- Мировая модель: Центрально-Африканская Республика признала успех России;
- Работа «на дому»: в Минтруде заявили, что самозанятые могут остаться без пенсии;
- Слово не воробей: Силуанова обвинили в поддержке американских санкций.
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