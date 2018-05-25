Москва, 25 мая, 2018, 07:17 — ИА Регнум. Рубль 24 мая сдал позиции доллару и евро в условиях дешевеющей нефти. По итогам дня баррель Brent подешевел на 1,17%. Поскольку нефтяные котировки остались внутри семидневного коридора $78,00 — $80,50, то реакция валютных трейдеров была сдержанной на снижение цены. К тому же рубль продолжал черпать силы от налогового периода, чтобы удержаться вблизи уровня 61,60 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

От минимума 61,26 руб. курс доллара восстановился до 61,60 руб. Курс евро открылся ростом и завершил торги на уровне 72,17 руб. против 71,70 руб. на закрытии 24 мая.

Сегодня, 25 мая, на торгах в Азии цена на Brent снизилась на 0,13%, до $78,64. Напоминаю, поддержка по нефти сейчас располагается на уровне $78,15. В паре доллар/рубль волатильность поднимется, когда цена упадёт ниже указанного уровня.

Высокие цены на нефть, привлекательные процентные ставки и российские активы оказывают положительное влияние на рубль. Несмотря на это, после завершения налогового периода (28 мая) участники рынка опять переведут фокус внимания на геополитику.

В связи с этим курс рубля сохранит боковое движение к доллару и евро с последующим снижением. Стоит следить за нефтяными ценами и уровнем $78,15. Если он не устоит, тогда курс доллара восстановится до 62,20 руб., курс евро — 72,85 руб.

Напомним, 24 мая по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 27 коп. (+0,44%), до 61,60 руб., курс евро — на 47 коп. (+0,66%), до 72,17 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,4 млрд (-26,08%), евро/рубль — 357,3 млн евро (-56,58%).

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