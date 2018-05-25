Вашингтон, 25 мая, 2018, 07:13 — ИА Регнум. Успешные испытания новейшего зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500 «Прометей», способного перехватывать гиперзвуковые ракеты, Россия провела без лишней огласки. Об этом со ссылкой на данные американского разведсообщества сообщил телеканал CNBC.

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Отмечается, что ракета комплекса совершила успешный перехват воздушной цели на расстоянии 299 миль (около 480 км), что практически на 80 километров превышает все предыдущие показатели.

«Российская сторона утверждает, что ЗРК С-500 способна перехватывать гиперзвуковые ракеты, летательные аппараты и беспилотники, а также боевые самолеты типа F-22 и F-35», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая специалисты американского издания Military Watch Magazine назвали ЗРК С-500 «бесценным активом» России, поскольку комплекс является символом военной мощи страны и превосходит по характеристикам самые «продвинутые» западные аналоги.

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