Москва, 25 мая, 2018, 05:02 — ИА Регнум. Актуальным к настоящему моменту является вопрос сдерживания роста цен на топливо, а не его удешевления, заявил Александр Пасечник, глава аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности, в интервью Russia Today.

Images Money Дорогой бензин

Комментируя заявление Алексея Сазанова, директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ об отсутствии перспективы удешевления бензина, Пасечник сказал:

«Снижение [цен на нефть] как минимум стабилизирует цены на топливо, удержит их рост. Главное — сдержать безудержный рост цен и уложиться в рамки годовой инфляции. Это задача правительства».

Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме Сазанов сообщил о перспективах изменения цен на топливо в России.