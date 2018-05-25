Нью-Джерси, США, 25 мая, 2018, 04:26 — ИА Регнум. Россия успешно испытала новые зенитно-ракетные комплексы С-500, поразившие цель на рекордную дальность — 481 километр, сообщает американский телеканал CNBC.

Mil.ru Российские комплексы ПВО

Телеканал также отметил, что новая система ПВО способна сбивать сверхзвуковые ракеты, беспилотники и другие летательные аппараты, включая самолеты F-22 и F-35, оснащенные стелс-технологией. Также С-500 способен сбивать и множественные цели.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Россия планирует ввести в эксплуатацию зону боевого дежурства ПВО на острове Кунашир курильской гряды до конца 2018 года.