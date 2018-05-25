Арзамас, Нижегородская область, 25 мая, 2018, 04:11 — ИА Регнум. Мэр Арзамаса Михаил Мухин, занимающий свой пост с начала мая 2017 года, по итогам года заработал больше, чем министры нижегородского правительства. Его задекларированный доход превышает 6,109 млн рублей, когда как лидер по доходам в кабинете министров области, глава министерства экономического развития и инвестиций Игорь Норенков на посту министра экономики и конкурентной политики, который занимал весь 2017 год, заработал чуть более 5,437 млн рублей. Опубликованы декларации о доходах руководства администрации Арзамаса и членов их семей за 2017 год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Михаил Мухин пришёл на смену Игорю Киселёву 3 мая 2017 года. Доход последнего, для сравнения, за 2016 год составил чуть более 1,523 млн рублей. У нового главы администрации Арзамаса, который, по информации из открытых источников, с 2002 года работал в строительном бизнесе, а в 2009 году открыл собственную строительную фирму, в собственности 62 земельных участка разного целевого назначения, включая те, что предназначены под строительство 36-квартирного дома с офисными помещениями. Также мэр Арзамаса владеет восемью транспортными средствами — автомобилями ГАЗ-3102, Toyota Land Cruiser, ГАЗ-20, ГАЗ-5312, тремя экскаваторами и краном. Помимо этого, мэр города с численностью населения около 105 тыс. человек имеет в собственности десять квартир площадью от 30,4 до 84,9 кв. м, пять жилых домов и пять десятков гаражных боксов.

Супруга Михаила Мухина за 2017 год заработала 820,581 тыс. рублей и имеет в собственности только квартиру общей площадью 38,4 кв. м.

Стоит отметить, что в декларации мэра Арзамаса отмечено, что за 2017 год «сделки не совершались», то есть поступлений от продажи имущества в составе задекларированного дохода нет.

Из заместителей мэра самый большой доход, превышающий доходы Мухина, указал его заместитель по строительству и ЖКХ Михаил Гусев — более 8,086 млн рублей, при этом сделки в 2017 году он также не совершал. Остальные заместители мэра задекларировали существенно меньший доход: заместитель главы администрации города по социальным вопросам Наталья Мумладзе — 1,915 млн рублей, замглавы администрации города по административно-правовым вопросам и внутренней политике Александр Галкин — 1,212 млн рублей.

Отметим, средняя зарплата в Нижегородской области за 2017 год составила 30,59 тыс. рублей.