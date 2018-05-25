Вашингтон, 25 мая, 2018, 04:17 — ИА Регнум. Новорожденный мальчик был назван Александром в честь российского хоккеиста Александра Овечкина, передает Russia Today.

dbking Александр Овечкин

Мать малыша написала в соцсети, что дала сыну имя Александр, поскольку американский хоккейный клуб Washington Capitals, где играет Овечкин, победил Pittsburgh Penguins во втором раунде Кубка Стэнли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 мая Washington Capitals вышла в финал Кубка Стэнли. Теперь команда как победитель Восточной конференции НХЛ сразится с победителем Западной конференции — хоккейным клубом Vegas Golden Knights.