Москва, 25 мая, 2018, 03:48 — ИА Регнум. На полигоне Ейский в Краснодарском крае прошёл всеармейский конкурс зенитных подразделений «Чистое небо-2018», сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Mil.ru Пуск зенитной ракеты

В ходе учений было уничтожено более 50 самолетов и ракет условного противника, которые по легенде внезапно появились со стороны Азовского моря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии проходят совместные с Россией учения «Доблесть и мастерство», в которых принимают участие порядка 100 военнослужащих.