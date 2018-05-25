Вашингтон, 25 мая, 2018, 03:55 — ИА Регнум. Ядерный полигон Пхунгери (провинция Хамген-Пукто, Северная Корея), вероятно, демонтирован с возможностью восстановления, заявил журналистам представитель Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

Комментируя заявление Пхеньяна о ликвидации объекта, представитель американской администрации сказал:

«Конечно, мы надеемся, что так и есть, но точно не знаем. Возможно, что тоннели были взорваны таким образом, что их можно будет использовать в будущем».

Напомним, обещание уничтожить Пхунгери было одним из шагов Пхеньяна навстречу Вашингтону в рамках инициативы северокорейского лидера Ким Чен Ына по сворачиванию ракетно-ядерной программы.