Белый дом: Пхунгери, возможно, взорвали понарошку
Вашингтон, 25 мая, 2018, 03:55 — ИА Регнум. Ядерный полигон Пхунгери (провинция Хамген-Пукто, Северная Корея), вероятно, демонтирован с возможностью восстановления, заявил журналистам представитель Белого дома.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Ким Чен Ын
Комментируя заявление Пхеньяна о ликвидации объекта, представитель американской администрации сказал:
«Конечно, мы надеемся, что так и есть, но точно не знаем. Возможно, что тоннели были взорваны таким образом, что их можно будет использовать в будущем».
Напомним, обещание уничтожить Пхунгери было одним из шагов Пхеньяна навстречу Вашингтону в рамках инициативы северокорейского лидера Ким Чен Ына по сворачиванию ракетно-ядерной программы.