Вашингтон, 25 мая, 2018, 02:18 — ИА Регнум. Правила политической рекламы в американских социальных сетях из-за «российского вмешательства» в электоральные процессы двухлетней давности ужесточены, передает CNBC.

spiegel.de Facebook

Уточняется, что в рекламном сообщении будет указан спонсор, а само оно будет помечено специальным знаком. Уже размещенная реклама на политические темы будет заархивирована и доступна для просмотра.

Напомним, так называемое российское вмешательство в американские выборы расследуется в США на уровне комитета спецпрокурора. «Российский след» «был обнаружен» в соцсетях, в частности в публикациях Facebook.