Ереван, 25 мая, 2018, 01:41 — ИА Регнум. Член «Учредительного парламента» (при власти Сержа Саргсяна внесистемная оппозиционное объединение) Каро Егнукян 24 мая поздно вечером был освобожден из зала суда.

azatutyun.am Гарегин Чугасзян

Ранее сегодня суд постановил, что его мера пресечения будет заменена на освобождение под залог в 10 миллионов драмов (более 20 тысяч долларов).

Егнукян находился в заключении с июля 2016 года по обвинению в пособничестве взятию в заложники, захвату зданий, средств связи и транспорта. Его дело рассматривается вместе с делом вооруженной группы «Сасна црер».

Некоторые правозащитные организации Армении считают Каро Егнукяна политзаключенным.

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24 мая председатель инициативы «Учредительный парламент» Гарегин Чугасзян прекратил голодоку, которую проводил уже месяц. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, посетивший Чугасзяна.

«Для меня честь заявить, что голодовка Гарегина Чугасзяна с этого момента считается прекращенной», — после встречи заявил Никол Пашинян.

«Хочу выразить благодарность г-ну Пашиняну за то, что он пришел сюда, потому что положительный ход решения вопросов уже был. Но разного рода силы пытались воспользоваться поводом, внести противоречия между силами, которые до сих пор выступали против режима, чтобы направить их друг против друга… Те требования, которые я выдвинул, я полностью удовлетворен. Мне все по пунктам полностью понятно — что и как будет. Какой должна быть процедура. Я полностью удовлетворен. Мы пришли к взаимопониманию, что все это, как сказать, закончилось. В данный момент для нашего общества очень важно усиление атмосферы взаимной толерантности и рост доверия», — сказал Чугасзян.

Гарегин Чугасзян проводил голодовку перед зданием Матенадарана, требуя освобождения политических заключенных, объявления амнистии для лиц, приговоренных к несоразмерным срокам наказания, и формирования переходных комиссий для решения этих вопросов.

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Председатель «Учредительного парламента» после захвата его соратниками — вооруженной группой «Сасна црер», в июле 2016 года территории полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване ушел в подполье. С июля 2016 года он находился в розыске по обвинению в организации массовых беспорядков (ч.1 ст. 225 Уголовного кодекса РА).

Чугасзян вышел из подполья после 23 апреля 2018 года, когда в результате возглавляемого Николом Пашиняном народного движения эк-президент Армении Серж Саргсян ушел в отставку с поста премьер-министра. 24 апреля Чугасзян был арестован. 11 мая суд изменил ему меру пресечения, и он был освобожден.

Новое правительство Армении во главе с Николом Пашиняном провозгласило одной из своих первоочередных задач освобождение политзаключенных.