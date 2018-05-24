Ереван, 25 мая, 2018, 01:28 — ИА Регнум. Указом президента Армении Армена Саркисяна, генерал-майор Артак Давтян назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил Армении сроком на пять лет.

Артак Давтян

«Я рад представить новоназначенного начальника Генштаба Вооруженных сил РА, генерал-майора Артака Давтяна», — на своей странице в Facebook написал премьер-министр Никол Пашинян.

Давтяну 47 лет, с сентября 2017 года он был командующим пятым армейским корпусом министерства обороны, до этого занимал должность начальника оперативного управления Генштаба ВС.

Ранее указом президента Мовсес Акопян был освобожден от должности начальника Генштаба ВС РА и указом премьер-министра Никола Пашиняна назначен главным военным инспектором РА.

Артак Давтян участник Карабахской войны. В 1995—1998 гг. учился в военной академии имени Фрунзе в Москве. Проходил переподготовку в военной академии Генерального штаба Вооружённых сил России.