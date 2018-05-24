Хмеймим, Сирия, 25 мая, 2018, 01:08 — ИА Регнум. В бывшем лагере палестинских беженцев Ярмук в Сирии саперные подразделения продолжают разминирование, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

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«За день разминировано 22 здания, обезврежено семь противотанковых мин, 22 фугаса и 124 самодельных взрывных устройства», — заявили военные.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 мая в Восточной Гуте инженерно-саперными подразделениями было разминировано 453 здания и обезврежено свыше 900 взрывоопасных предметов.