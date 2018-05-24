Хмеймим, Сирия, 25 мая, 2018, 01:05 — ИА Регнум. В сирийском городе Дума представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели мониторинг восстановления инфраструктуры, сообщает Минобороны РФ.

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«Работы по расчистке улиц, ремонту школ и больниц продолжаются. Органы местного самоуправления организовали доставку продовольствия и питьевой воды для нуждающихся граждан», — подчеркнули в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 мая началось восстановление главной электроподстанции в районе Восточная Гута.