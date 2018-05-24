Черкассы, Украина, 25 мая, 2018, 01:04 — ИА Регнум. Экс-заместителя мэра Черкасс Сергея Гуру застрелил бывший охранник Николай Гончар, сообщило 24 мая издание Главком, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

В 18:20 мск в помещении офиса на ул. Крещатик, 221, произошла стычка между Гурой и гражданином Николаем Гончаром, который раньше работал охранником Гуры. В результате последний, угрожая предметом, похожим на гранату, закрылся в кабинете вместе с Гурой.

На место прибыли полицейские и начальник Главного управления черкасской полиции Валерий Лютый. Патрульные перекрыли движение по ближайшей улице. Произошел штурм здания.

Напомним, в ходе перестрелки бывший охранник депутата получил ранения в грудь и в голову и был доставлен в больницу.