Вашингтон, 25 мая, 2018, 01:01 — ИА Регнум. Решение отменить встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном — вынужденная мера, заявил американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Bwag Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Граффити

Комментируя свой отказ встречаться с Кимом, Трамп написал:

«К сожалению, был вынужден отменить встречу на высшем уровне в Сингапуре с Ким Чен Ыном».

Напомним, решение отменить встречу с Кимом, которая так долго обсуждалась до сих пор не только в Вашингтоне и на Корейском полуострове, вызвало бурную международную реакцию. Кроме того, оно взбудоражило фондовый рынок.