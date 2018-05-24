Москва, 25 мая, 2018, 00:48 — ИА Регнум. Планы южнокорейского руководства понять мотивы и намерения американского президента Дональда Трампа по Корейскому полуострову — задача не из легких, 25 мая сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

White House Дональд Трамп принимает президента Южной Кореи

«В Сеуле дали понять, что недоумевают по поводу решения Трампа отменить саммит с Кимом и «пытаются понять его намерения». Непростая задача», — считает Пушков.

Напомним, Трамп отказался от переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин призвал Трампа и Кима начать прямые переговоры.