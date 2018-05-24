Москва, 25 мая, 2018, 00:43 — ИА Регнум. Замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов принял нового посла Королевства Таиланд Танатипа Упатисинга, который в ходе встречи вручил копии своих верительных грамот, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Таиланда

«В ходе состоявшейся беседы был обсужден ряд актуальных вопросов российско-таиландских отношений», — сообщает дипведомство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года представители России и Таиланда подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве.