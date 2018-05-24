Москва, 25 мая, 2018, 00:34 — ИА Регнум. В Москве прошла встреча замминистра иностранных дел РФ Игоря Моргулова со своим коллегой из Японии Такео Мори, сообщает пресс-служба МИД РФ.

En.kremlin.ru Флаги Японии и России

«В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития российско-японских отношений, в том числе в контексте начинающегося 24 мая с.г. визита премьер-министра Японии С. Абэ в Россию», — сообщает МИД России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Синдзо Абэ ждет от престоящих переговоров с президентом России Владимиром Путиным подвижек по вопросу совместной хозяйственной деятельности на южнокурильских островах. Также планируется обсудить проблему ядерной программы КНДР.