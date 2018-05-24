Прага, 25 мая, 2018, 00:17 — ИА Регнум. Обеспокоенность углубляющимся сотрудничеством НАТО и Грузии выразил замминистра иностранных дел Григорий Карасин на встрече со спецпредставителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе, сообщает пресс-служба МИД России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Партнеры Грузии по Североатлантическому альянсу не скрывают, что вооружают ее именно для «сдерживания России». В этой ситуации российская сторона вправе принимать адекватные меры для укрепления безопасности своей и своих союзников», — заявляет МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 мая высокопоставленные представители правительства США пообещали руководству Грузии сделать твердые шаги по интеграции Грузии с НАТО.