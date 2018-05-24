Кишинёв, 25 мая, 2018, 00:11 — ИА Регнум. Молдавия, Украина и Грузия создадут межпарламентскую ассамблею. Как передает корреспондент ИА REGNUM, парламент Молдавии 24 мая проголосовал за учреждение такой структуры.

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Против выступила Партия социалистов. Как заявил депутат от ПСРМ Влад Батрынча, это еще одна организация по типу ГУАМ, призванная втянуть Молдавию в «дружбу против России». Он также напомнил, что мандат нынешнего парламента завершается, и это не время для геополитических игр.

Спикер парламента Андриан Канду в свою очередь отметил, что у Молдавии уже есть межпарламентская ассамблея с Польшей и с Румынией и «группа дружбы» с Россией. Парламентское большинство в итоге поддержало создание организации.