Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 00:05 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин констатировал, что власти Украины совершенно не стремятся к урегулированию конфликта в Донбассе. Такое заявление Путин сделал 25 мая на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

«Что касается ситуации в Донбассе, то, действительно, процесс идёт очень медленно, и мы видим, я глубоко убеждён, что сегодняшние власти Киева не стремятся к урегулированию, там разворачивается новая внутриполитическая ситуация, связанная с подготовкой к выборам президента и парламента», — сказал российский лидер.

Напомним, с наступлением теплого сезона украинские каратели в Донбассе активизировали военные действия. Резко возросло количество обстрелов территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Более того, украинские силовики предприняли несколько пока неудачных попыток атаковать позиции войск ДНР и ЛНР.

Даже заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Хуг вынужден был признать, что минувшая неделя в Донбассе стала наихудшей с начала 2018 года. Так, наблюдатели зафиксировали 7,7 тыс. нарушений режима перемирия.