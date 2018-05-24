Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 00:03 — ИА Регнум. Предприятия Удмуртии будут поставлять продукцию на ПАО «КАМАЗ». Ряд соответствующих соглашений подписала на Петербургском международном экономическом форуме делегация республики с представителями автопроизводителя, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Brücke-Osteuropa «КамАЗ». Производственный корпус

«Мы очень хорошо поработали еще до подписания этого соглашения. Представители ПАО «КАМАЗ» уже были в Удмуртии, проводили встречи с нашими промышленными предприятиями, поэтому у нас имелись конкретные договорённости. То есть мы прямо на этой встрече заключали прямые контракты поставок от наших производителей на предприятия ПАО «КАМАЗ». И сегодняшнее соглашение просто зафиксировало, что мы дружим, сотрудничаем и работаем вместе», — пояснил первый вице-премьер республики Александр Свинин.

Подписание соглашений даст возможность расширить поставки продукции удмуртских промышленных предприятий на завод; контактировать с группой напрямую, а не через посредников, что увеличит прибыль; кооперироваться производителям автокомпонентов и совместно поставлять продукцию, что увеличит объем налоговых поступлений в республиканский бюджет.

Свинин уточнил, что финансовые итоги соглашений будут подсчитаны осенью, но уже сейчас потенциальная прибыль удмуртских предприятий оценивается в десятки миллионов рублей.

«Но, главное, что мы хотим сделать — это вернуть поставки продукции завода «Ижсталь» на «КАМАЗ». Переговоры идут тяжело, но конструктивно. В июне вновь запланирована встреча представителей двух предприятий, и мы очень надеемся, что у них получится договориться», — заключил вице-премьер.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе посещения Удмуртии в апреле 2018 года делегация Татарии посетила сразу несколько крупных оборонных предприятий в рамках подготовки к выпуску большегрузов пятого поколения. Удмуртия рассматривалась в качестве главного поставщика комплектующих.

В том числе, гости оценили разработку конструкторов удмуртского ООО «ИРЗ ТЭК» — тяговый инвертор, который будет управлять двигателем электробуса.