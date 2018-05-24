Будапешт, 25 мая, 2018, 00:06 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и помощник государственного секретаря США по вопросам европейской и евразийской политики Уэсс Митчелл обсудили языковой конфликт между Венгрией и Украиной, сообщил 24 мая официальный сайт венгерского правительства.

Венгры

Сийярто заявил, что

Венгрия высоко ценит помощь Соединенных Штатов в интересах разрешения конфликта, который сложился с Украиной из-за законодательства, нарушающего права меньшинств

Как отметил глава венгерского МИД, Будапешт хотел бы, чтобы 150 тысяч закарпатских венгров могли жить в мире и правовой безопасности, а Украина прекратила нарушать свои международные и двусторонние обязательства.

В сентябре 2017 года Верховная рада Украины приняла закон об образовании, который фактически запрещает обучение на любом языке, кроме украинского, а также ликвидирует образование на языке национальных меньшинств до 2020 года. Закон вызвал протест у большинства стран, граничащих с Украиной.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в связи с дискриминационной политикой Украины не нее могут быть наложены санкции, а также, что Венгрия намерена инициировать пересмотр соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза.

В декабре 2017 года глава МИД Украины Павел Климкин назвал позитивной новость о том, что этнических венгров на Закарпатье уже не 150 тысяч, а меньше, поскольку люди активно покидают регион.