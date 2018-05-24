Дамаск, 24 мая, 2018, 23:45 — ИА Регнум. Военный аэродром вооруженных сил Сирийской Арабской Республики Эд-Дабаа в провинции Хомс подвергся ракетной атаке. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает сирийское информационное агентство SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Сообщается, что военный аэродром подвергся ракетному обстрелу, однако система сирийской противовоздушной обороны (ПВО) смогла сбить большинство ракет. При этом агентство не уточняет, есть ли в результате обстрела жертвы и нанесен ли материальный ущерб.

По данным телеканала Al-Arabiya, в общей сложности по аэродрому Эд-Дабаа было выпущено четыре ракеты. Кто именно выпустил их, не уточняется.

Представитель министерства обороны США Эрик Пэхон поспешил заявить, что военно-воздушные силы США и их партнеров по коалиции не причастны к этой атаке.