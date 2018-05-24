Москва, 24 мая, 2018, 23:38 — ИА Регнум. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение президента США Дональда Трампа отказаться от переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Ким отказался от испытаний, взорвал полигон, отдал США трёх американцев, встретился с главой Южной Кореи, пошёл на разрядку на полуострове, а что сделал Трамп? Согласился на встречу, а затем нашёл повод и отменил её», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Пушков охарактеризовал действия главы Белого дома как «дипломатию угроз и конвульсий» и отметил, что своими действиями Трамп «отбросил назад весь прогресс».

Напомним, ранее сегодня стало известно о решении президента США отменить встречу с лидером Северной Кореи, которая должна была состояться 12 июня в Сингапуре.

Пресс-служба Белого дома обнародовала письмо Дональда Трампа к Ким Чен Ыну, в котором указывалось, что встреча не может состояться ввиду «открытой враждебности» в последних заявлениях Пхеньяна.