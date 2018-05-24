Саранск, 24 мая, 2018, 23:29 — ИА Регнум. Саранск стал одним из самых привлекательных для болельщиков городом —организатором чемпионата мира по футболу. По словам главы Мордовии Владимира Волкова, билеты на матчи в столице республики раскупили быстрее остальных, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Пресс-служба правительства Мордовии Глава Мордовии перед стадионом в Саранске

Волков отметил, что в Мордовию приедут гости не только из тех стран, команды которых будут здесь играть.

«К нам приедет очень много болельщиков со всех континентов, практически из всех стран Европы. У нас будет весь мир», — убежден глава республики.

По предварительным оценкам, всего это около 200 тыс. болельщиков. В дни матчей при максимальном сценарии ожидается прибытие более 42 тыс. человек, в том числе авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом.

Пресс-служба правительства Мордовии Жилой комплекс, строящийся к ЧМ-2018

В период проведения чемпионата в Саранске будут работать почти 400 точек питания на 16 тыс. посадочных мест.

Глава Мордовии особо подчеркнул, что от уровня обслуживания гостей чемпионата будет зависеть дальнейшее развитие туристического бизнеса в Мордовии и в целом инвестиционная привлекательность региона.

«Важно, какие впечатления получат иностранные гости, будут ли они рекомендовать своим соотечественникам Мордовию как регион, в который можно приехать в турпоездку или с деловыми целями. И здесь нет мелочей — результат зависит от каждого руководителя и сотрудника организации или предприятия сферы услуг. Этот месяц, в течение которого будет проходить турнир, во многом определит развитие республики, Саранска в будущем. Мы рассчитываем, что чемпионат поможет нам привлечь инвестиции и сделать большой шаг в развитии туризма», — подчеркнул глава региона.

В ходе выездного совещания Волков осмотрел территории, прилегающие к стадиону «Мордовия Арена», гостинично-жилому комплексу «Тавла» и второму микрорайону ЖК «Юбилейный». Глава Мордовии высказал замечания по качеству и срокам выполняемых работ по озеленению, особенно в части обустройства газонов. Находясь в чаше стадиона «Мордовия Арена», руководитель республики оценил качество травяного покрытия футбольного поля.

Пресс-служба правительства Мордовии Инспектирование травяного покрытия футбольного поля

По итогам выездного совещания Волков высказал ряд поручений в адрес городских властей и строительных организаций по оперативному и качественному завершению всех работ до начала турнира.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках чемпионата мира по футболу FIFA в Саранске состоятся четыре матча группового этапа: 16, 19, 25 и 28 июня. Встретятся сборные Дании и Перу, Колумбии и Японии, Ирана и Португалии, Панамы и Туниса.