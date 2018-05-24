Яворов, Украина, 24 мая, 2018, 23:38 — ИА Регнум. Укомплектовать бригады на линии соприкосновения противотанковыми комплексами «Стугна» поручил президент Украины Петр Порошенко 24 мая во время военного совещания в городе Яворов Львовской области, сказано на официальной странице главы государства в Twitter.

ИА Красная Весна Соревнование танковых экипажей. ДНР

Как сообщила пресс-служба президента Украины, Порошенко принял такое решение после проверки готовности вооруженных сил Украины в Черниговской области, в ходе которой украинские военные провели стрельбы из противотанковых комплексов (ПТРК) Javelin и «Стугна».

Порошенко заявил, что наличие американских ПТРК у украинских военных приводит к тому, что:

Российские танкисты или из подконтрольных войск просто отказываются выезжать на линию соприкосновения.

Напомним, что еще в конце января 2015 года начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко признал, что никаких регулярных частей российской армии на территории Донбасса нет:

Сейчас мы имеем только факты участия отдельных граждан РФ и военнослужащих российской армии, которые являются членами незаконных вооруженных формирований. Скажу также, что в настоящее время украинская армия не ведет боев с регулярными частями армии России.

Тем не менее присутствие российских войск в Донбассе подается политиками и распространяется украинскими СМИ как несомненный факт.