Нью-Йорк, США, 24 мая, 2018, 23:32 — ИА Регнум. Доллар ослаб по отношению к основным конкурентам на мировом валютном рынке после объявления президента США Дональда Трампа об отмене переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, 24 мая передает агентство Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

По отношению к иене доллар упал на 0,75%, курс составляет 109,24 иен за доллар США — японская валюта достигла по отношению к доллару двухнедельного максимума. Курс валюты Евросоюза вырос по отношению к доллару на 0,24% до 1,1724 доллара за евро.

Как сообщало ИА REGNUM, также падением после провала переговоров Трампа и Кима отреагировал фондовый рынок США — все основные индексы Уолл-стрит демонстрируют резкий спад.

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