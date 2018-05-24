Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 22:44 — ИА Регнум. Россия не признаёт никаких односторонне введённых санкций на межднуродном уровне. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном, комментируя ситуацию с санкциями США против Ирана.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Эммануэлем Макроном. 24 мая 2018 года, Санкт-Петербург

«Мы никогда не признавали никаких односторонних ограничений. Достаточно взять Устав ООН и почитать — все, кто умеет это делать, поймут, что любые односторонние санкции нелегитимны», — сказал российский лидер.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия никогда не вводила односторонних санкций и не будет выполнять таковые.

Говоря о выходе США из ядерной сделки с Ираном, президент России отметил, что последствия разрыва соглашения могут быть «весьма плачевными». В этой связи он приветствовал «настрой как Франции, так и всей объединенной Европы на сохранение этой сделки».