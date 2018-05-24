Атланта, США, 24 мая, 2018, 22:52 — ИА Регнум. Бывший президент Панамы Рикардо Мартинелли отказался от апелляции по экстрадиции из США на родину, 24 мая передает агентство Associated Press.

Оноре Домье. Эмигранты или беглецы.

Адвокат Мартинелли Сидней Ситтон сообщил журналистам, что намерен объявить о решении экс-главы Панамы в суде в Атланте позднее 24 мая.

Панама обвиняет Мартинелли, занимавшего президентский пост с 2009 по 2014 год, в растрате государственных средств и шпионаже против политических противников.

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