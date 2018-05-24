Бужумбура, 24 мая, 2018, 22:37 — ИА Регнум. Оппозиция Бурунди намерена отменить результаты референдума, благодаря которому действующий президент Пьер Нкурунзиза получил право избираться еще на два срока, 24 мая передает агентство Associated Press.

Doublearc Бурунди

Парламентская фракция «Надежда бурундийцев» обратилась в Конституционный суд африканской страны с требованием признать голосование незаконным, так как оно сопровождалось «запугиванием и злоупотреблениями».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в Бурунди состоялся референдум, по результатам которого были внесены изменения в конституцию, увеличивающие президентский срок до семи лет и позволяющие действующему главе государства баллотироваться еще два срока подряд. С осуждением референдума выступил госдепартамент США.

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