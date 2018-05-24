Оппозиция Бурунди требует отменить результаты референдума
Бужумбура, 24 мая, 2018, 22:37 — ИА Регнум. Оппозиция Бурунди намерена отменить результаты референдума, благодаря которому действующий президент Пьер Нкурунзиза получил право избираться еще на два срока, 24 мая передает агентство Associated Press.
Парламентская фракция «Надежда бурундийцев» обратилась в Конституционный суд африканской страны с требованием признать голосование незаконным, так как оно сопровождалось «запугиванием и злоупотреблениями».
Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в Бурунди состоялся референдум, по результатам которого были внесены изменения в конституцию, увеличивающие президентский срок до семи лет и позволяющие действующему главе государства баллотироваться еще два срока подряд. С осуждением референдума выступил госдепартамент США.
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