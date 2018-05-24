Могадишо, 24 мая, 2018, 22:32 — ИА Регнум. ВВС США нанесли авиаудар по группировке «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сомали, в результате которого были уничтожены десять террористов, 24 мая передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

С начала 2018 года авиация США нанесла 14 ударов по экстремистской группировке. Согласно заявлению Африканского командования ВС США, на этот раз авиаудар не привел к гибели мирных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая, по свидетельству очевидцев и местных чиновников, жертвами рейда военных США и Сомали в провинции Нижняя Шабель стали пятеро гражданских лиц из общины Булсида.

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