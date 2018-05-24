Москва, 24 мая, 2018, 22:19 — ИА Регнум. Победа президента Украины Петра Порошенко на очередных выборах главы государства совершенно не предрешена. Об этом 24 мая заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Torange.biz Постмайданная Украина

«Сегодня я не верю ни в какого единого кандидата. Я не верю в то, что Порошенко уже назначили единым кандидатом — это не прослеживается пока. Я уверен, что будет огромное количество кандидатов», — заявил Килинкаров.

Он подчеркнул, что в настоящее время политическая ситуация сильно изменилась в сравнении с 2014 годом.

«Это не период хаоса послемайданного, когда ключевая роль была у госдепа США в определении, и многие с этим соглашались, чтобы выйти из сложнейшего политического кризиса, в котором была Украина», — указал он.

«Если судить по СМИ, которые принадлежат олигархату — а они все до единого принадлежат олигархату, в том числе государственные, поскольку президент Украины тоже олигарх, — на самом деле критика Порошенко звучит из многих таких информационных СМИ. То есть никакой договорённости на сегодня нет. То, что переговорный процесс идёт, — да, но договорённости нет», — добавил Килинкаров.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Среди основных кандидатов — глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко, экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко, глава Радикальной партии Олег Ляшко и действующий президент Украины Пётр Порошенко.