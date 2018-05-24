Москва, 24 мая, 2018, 22:08 — ИА Регнум. Американские кураторы киевских властей запланировали начать в ближайшие месяцы полномасштабную войну в Донбассе. Об этом 24 мая заявил директор Института политических исследований Сергей Марков в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

ИА Красная Весна Надпись ДНР на каске. Донецк. ДНР. 2017.

«Я очень опасаюсь, что запланирована реальная война», — заявил Марков.

«Американцы очень хотят повторить ту модель, которую они успешно реализовали раньше: во время сочинской Олимпиады они сделали госпереворот, во время Олимпиады начали войну в августе в Южной Осетии», — подчеркнул он.

Теперь «большую победу над Россией» США хотят приурочить к чемпионату мира по футболу, считает политолог.

«Они сейчас создали план: либо даёте возможность оккупировать полностью Донбасс войсками ООН фактически под американским руководством, либо, если не согласны, армия Украины начнёт боевые действия», — указал Марков.

По его мнению, США рассчитывают на быстрый слом сопротивления Донбасса, после чего перед Россией встанет выбор, аналогичный событиям августа 2014 года: либо «молча наблюдать, как происходит военная зачистка Донбасса, либо самой активнее участвовать в сопротивлении».

Напомним, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) 21 мая начали наступление в Донбассе в районе Горловки двумя взводами при поддержке танков. Подразделения ДНР были переброшены на участок фронта и смогли не допустить прорыва линии обороны. После боестолкновения командование ДНР сообщило о пятерых погибших украинских военных на севере Горловки и 13 погибших в районе поселка Чигари, а также о 20 раненых, уничтоженном танке, БМП и другой военной технике.