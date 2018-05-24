Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 22:03 — ИА Регнум. Различными сервисами обхода блокировки интернет-ресурсов пользуется до 15% граждан России. Об этом 24 мая заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Дарья Драй ИА REGNUM В защиту свободы Telegram

По его словам, различные способы обхода блокировок, включая VPN-сервисы и прокси-серверы, использует меньшая часть населения, но этот процент постоянно растет.

Если два года назад число таких граждан составляло 5−7%, то на сегодняшний день речь идёт уже о 10−15%, сказал глава Роскомнадзора.