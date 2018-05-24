Лондон, 24 мая, 2018, 22:01 — ИА Регнум. Пресс-служба премьер-министра Великобритании Терезы Мэй опровергла информацию британских СМИ о намерении правительства продлить «переходный период» после Brexit до 2023 года, 24 мая передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

О возможном продлении «переходного периода» ранее сообщила газета The Times — якобы, к этому подталкивает правительство отсутствие таможенного и торгового соглашения с ЕС и нерешенный вопрос по границе с Ирландией.

Напомним, решение о выходе Великобритании из ЕС было принято по итогам референдума 2016 года. «Развод» Соединенного Королевства с Евросоюзом должен произойти в марте 2019 года, «переходный период» закончится в декабре 2020 года.

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